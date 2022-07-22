خلال 3 أشهر.. من بينها 964 لشركات الذهب و181 لشركات ومكاتب الصرافة



طارق عرابي



كشفت بيانات رسمية حديثة عن أن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة التجارة والصناعة أنجزت 2901 معاملة تدقيق وتحليل بيانات مالية خلال أول 3 أشهر من العام الحالي.



وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، والتي حصلت عليها «الأنباء»، أن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تقوم بالرقابة والإشراف على محلات الصرافة والذهب والشركات العقارية، أنجزت خلال الربع الأول من العام الحالي 1756 معاملة خاصة بشركات عقارية، و964 معاملة خاصة بشركات ومحلات ذهب ومجوهرات، و181 معاملة خاصة بشركات ومكاتب صرافة.



وبحسب البيانات، فقد استحوذ شهر مارس الماضي على 36.5% من إجمالي المعاملات، مسجلا أعلى معدل في الإنجاز خلال الربع الأول بواقع 1060 معاملة، بينما سجل شهر يناير ثاني أعلى معدل معاملات بنسبة 32% بما عدده 926 معاملة، يليه شهر فبراير بـ 915 معاملة.