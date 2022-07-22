أظهرت دراسة أجرتها منظمة جرينبيس (السلام الأخضر) أن إصدار تذكرة دائمة منخفضة التكلفة للنقل العام، والتي تصدر في أنحاء ألمانيا من شأنه أن تساعد في تخفيف عبء ارتفاع تكاليف الوقود على العائلات، كما أن لها فوائد بيئية كبيرة.

يشار إلى أن ألمانيا بدأت مطلع حزيران/يونيو الماضي، ولمدة ثلاثة أشهر، إصدار تذكرة شهرية قيمتها 9 يورو تسمح للركاب بالقيام بعدد رحلات غير محدود في جميع أنحاء البلاد، بالحافلات والقطارات والترام.

وتناولت جرينبيس بالدراسة الآثار المترتبة على إصدار تذكرة شهرية بشكل دائم بقيمة 9 يورو، وأخرى سنوية قيمتها 365 يورو، على الاقتصاد الألماني، ووجدت أن الأسر التي تختار الحصول على أي من التذكرتين يمكن أن توفر ما بين 224 يورو و 474 يورو شهريا، مقارنة باستخدام السيارات الخاصة بشكل حصري.

ووجدت الدراسة أن طرح ما يطلق عليه تذاكر المناخ يمكن أن يشجع على التغيير فيما يتعلق بطرق النقل المفضلة، وهو ما يمكن أن يخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في ألمانيا بما يتراوح بين 2 و 6 مليون طن سنويا.

واعتمدت الدراسة في استنتاجاتها على افتراض أن تذاكر المناخ ستوفر حافزا للسفر لمسافات أطول بالقطار، مع الأخذ في الاعتبار التكاليف الشهرية الثابتة لمن يمتلكون سيارة خاصة، وفقدان قيمة السيارة بمرور الوقت.

ودعا اتحاد شركات النقل الألمانية مؤخرا إلى إصدار تذكرة دائمة بقيمة 69 يورو للنقل العام في أنحاء البلاد.

وردت وزارة النقل الألمانية بحذر على الدعوة، قائلة إن تقرير مجموعة العمل بشأن تمويل النقل العام سيصدر في الخريف.