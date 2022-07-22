سرعت الصين وتيرة بناء البنية التحتية للحوسبة، وسط دفع البلاد لتطوير اقتصادها الرقمي.

وأظهرت بيانات من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أنه بحلول نهاية عام 2021 ، وصل عدد مراكز البيانات العملاقة والضخمة المستخدمة إلى أكثر من 450 مركزا في جميع أنحاء البلاد، بينما تجاوز عدد مراكز الحوسبة الذكية 20 مركزا.

وقال شيه كون، أحد كبار المسؤولين في الوزارة، إن الصين ستواصل تعزيز بناء البنية التحتية للحوسبة ونظام متكامل لمراكز البيانات الكبرى هذا العام، بهدف تعزيز صناعة حوسبة فعالة وخضراء يمكن أن تغذي نمو الاقتصاد الرقمي للبلاد.

وأطلقت الصين مشروعا عملاقا في فبراير يتضمن إنشاء ثمانية مراكز حوسبة وطنية في البلاد بالإضافة إلى عشرة تجمعات لمراكز البيانات الوطنية لتحسين القوة الشاملة للحوسبة، وهي أساس مهم لتطوير الاقتصاد الرقمي في الصين.

وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الرقمي في الصين ارتفع من 11 تريليون يوان (1.62 تريليون دولار أمريكي) في عام 2012 إلى أكثر من 45 تريليون يوان في عام 2021.