استأنف المخرج المصري أحمد عبدالحميد، تصوير أحداث مسلسله الجديد "أعمل إيه"، المقرر عرضه قبل نهاية العام الجاري.

وقال عبدالحميد - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه استأنف تصوير أحداث (أعمل إيه)، بعد فترة توقف خلال إجازة عيد الأضحى، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يواصل التصوير دون توقف خلال الأيام المقبلة.

وأضاف عبدالحميد أنه قام بتصوير عدد من المشاهد قبل عيد الأضحى، ليستأنف التصوير بمشاركة عدد من أبطال العمل، لافتا إلى أن المسلسل يتكون من 45 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي.

و"أعمل إيه" تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة خالد الصاوي، وصابرين، ونهال عنبر، وعدد من الفنانين الشباب، ويجسد خالد الصاوي شخصية رب أسرة متزوج من صابرين، ويقدم العمل موضوعات اجتماعية تشغل الأسرة المصرية.