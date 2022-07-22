انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات الجمعة وسط مخاوف بشأن تباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، وفي ظل ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وعن البيانات الأمريكية، من المقرر صدور القراءة الأولية لكل من مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ونظيره الخدمي لشهر يونيو في وقت لاحق اليوم بحثًا عن لمحة أخرى بشأن الاقتصاد.

بينما تتجه الأنظار في الوقت الحالي إلى قرار السياسة النقدية المرتقب من الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، مع توقعات اتجاهه لرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس أخرى هذا الاجتماع، بعدما تسارع التضخم الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ عام 1981 عند 9.1%.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 8.6 نقطة أساس إلى 2.823%، في تمام الساعة 1:26 بتوقيت مكة المكرمة، بعدما سجل أدنى مستوياته في أسبوعين عند 2.810% في وقت سابق من التعاملات، كما تراجع عائد نظيرتها لأجل ثلاثين عامًا 4.8 نقطة أساس إلى 3.024%.

كذلك انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين 5.6 نقطة أساس إلى 3.039%، ويظل منحنى العائد منعكسًا - ارتفاع عائد السندات الحكومية قصيرة الأجل أعلى من تلك طويلة الأجل - مما يشير إلى وجود علامات على ركود وشيك.