لم يعد الابتكار في مجال تقنية المعلومات مقتصراً على الشركات التكنولوجية فحسب، بل أصبح يحدث على مستوى النظام الأساسي في الشركات، مما يتطلب من القادة أن يفكروا أكثر في مدى ملاءمة الشركاء للنظام البيئي الخاص بشركاتهم.

وحتى تحقق الشركات النجاح في الوقت الحالي، أصبح لزاماً على القادة التفكير في النظام البيئي الصناعي الذي لا يمكن أن تعمل الشركات بمعزل عنه، بالإضافة إلى التفكير في نماذج الأعمال المستقبلية، وشركاء التكنولوجيا المبتكرين.

1- الاعتماد على مجموعة متكاملة من الأدوات الرقمية

- يجب أن يستفاد القادة الآن - بغض النظر عن الصناعة التي يعملون بها - من التقنيات المتطورة التي باتت متاحة الآن، فالأدوات الرقمية والحوسبة السحابية تتيح إمكانات ونماذج عمل جديدة، كما توفر فرصاً لمزيد من التعاون بين أعضاء الفريق.

- يتيح ذلك لأصحاب الشركات تحقيق إيرادات سنوية قائمة على الاشتراكات بدلاً من الإيرادات المعتمدة على إنجاز كل مشروع على حدة، وذلك من خلال التعاون مع شركات التكنولوجيا لتقوم بإدارة البنية التحتية الرقمية للشركات.

- يمكن للقادة من خلال التعاون مع مثل هذه الشركات بناء نموذج عمل قائم على الحوسبة السحابية، وتوفير بيئة حاضنة للابتكار في كل المجالات سواء فيما يتعلق بالتصميم، أو وضع نماذج الأعمال، أو تحليل البيانات وغير ذلك.



2- التحقق من صحة الرؤية المستقبلية

- من أفضل الطرق للتحقق من ذلك أن يراقب القادة العمليات التي تحدث في السوق، بما في ذلك عمليات الاستحواذ والاندماج، فعلى سبيل المثال يُظهر استحواذ شركة "أوتودسك" مؤخراً على شركة "The Wild" مدى أهمية دمج تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز في حلول التوائم الرقمية، بحيث يتمكن العملاء من التعاون بشكل أفضل في الأمور المتعلقة بالتصميم أو القرارات التشغيلية.

- يساعد الانتباه إلى هذا النوع من عمليات الاستحواذ القادة على فهم اتجاهات السوق، وأهم التقنيات التي يحتاجون إلى دمجها في أنظمتهم، مثل التوائم الرقمية في هذا المثال.



3- تحديد الشركاء التقنيين المناسبين

- بعد أن يحدد القائد الخدمات التي يحتاجها في نظامه، ينبغي عليه تحديد الشركاء التقنيين المناسبين لشركته وعمله ونظامه.

- يمكن التوصل للشركات الناشئة المناسبة من خلال عدة طرق، من بينها استشارة شركاء العمل حول أفضل الشركات التقنية التي عملوا معها، كما تعد حاضنات الأعمال وصناديق الاستثمار الجريء مصدراً رائعاً لاكتشاف أفضل الشركات التقنية الناشئة في مجال عمل رائد الأعمال.



4- البحث عن الشركات القادرة على مواصلة الابتكار

- من الأخطاء الشائعة التي يقع بها أصحاب الشركات عند بحثهم على شركاء تقنيين، أنهم يبحثون عن الشركات التي توصف بأنها الأكثر ابتكاراً، لكن حتى الشركات الرائدة في مجالها ليس هناك ما يضمن استمرارها في الابتكار.



- لذلك من المهم أن يقوم أصحاب الشركات عند بحثهم عن الشركات التقنية، بمراجعة المنهجية التي تعتمد عليها مثل هذه الشركات، والتأكد من ملاءمتها لتوقعاتهم الخاصة بالابتكار.



5- إنشاء نظام حوسبة سحابية مناسب

- يساعد تحديد الرؤية المستقبلية والنظام البيئي ونوع نظام الحوسبة السحابية المناسب لتحقيق الرؤية والملاءم للنظام على اختيار الشركاء التقنيين الذين يلبون احتياجات وأهداف المنظمة، بما في ذلك الشركات التي تقدم أفضل خدمات الحوسبة السحابية.

- يساعد إنشاء نظام الحوسبة السحابية المناسب للشركة على التركيز أكثر على العمليات التجارية بدلاً من التركيز على النظم الداخلية، مما يوفر الوقت والجهد، ويساعد في تسريع العمليات.