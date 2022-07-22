انخفضت مبيعات التجزئة في بريطانيا، بأقل من المتوقع خلال يونيو الماضي، مع ارتفاع مبيعات الغذاء بنسبة 3.1%، بينما تراجعت مبيعات الوقود 4.3% في ظل مستويات التضخم المرتفعة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الصادرة، اليوم الجمعة، تراجع مبيعات السلع في المتاجر وعبر الإنترنت بنسبة 0.1% في يونيو، بعدما انخفضت 0.8% في مايو.

وقالت مراسلة "العربية" من لندن، كارينا كامل، إن البيانات هذه المرة لم تأتِ بالدرجة السلبية التي كانت تتوقعها السوق، حيث انكمشت مبيعات التجزئة بنسبة 0.1% على أساس شهري، في حين كان من المتوقع انخفاضها 0.3%.



وأضافت أن العامل الأساسي، الذي ساهم بعدم تراجع الأرقام بشكل أكبر، هو الاحتفالات باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية، حيث كان هناك زخم وخروج المستهلكين للشراء.