انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إذ تراجعت جاذبية المعدن الأصفر بفعل ارتفاع الدولار والمخاوف من رفع شديد لأسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية الرئيسية بهدف كبح الضغوط التضخمية.

وتراحع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1714.72 دولار للأونصة، بحسب "رويترز".

وهبطت الأسعار إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام عند 1680.25 دولار، أمس الخميس، قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 1.3%.

ولا يزال الذهب متجها لتحقيق أول مكسب أسبوعي في ستة أسابيع بارتفاع 0.5% تقريبا.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1714.90 دولار للأونصة.

وصعد الدولار 0.2% مقابل العملات المنافسة، وهو ما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال المحلل في "إي.دي آند إف كابيتال ماركتس"، إدوارد مئير، إن "الذهب في اتجاه نزولي والارتفاعات التي تبدأ قصيرة الأجل لأن الذهب يتعرض لضغوط من حقيقة أن التوقعات التضخمية في تراجع".

وانضم البنك المركزي الأوروبي إلى نظرائه العالميين في مكافحة التضخم المتصاعد، إذ رفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع أمس الخميس، على الرغم من معاناة اقتصاد منطقة اليورو من تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا.

ومن المقرر عقد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن يرفع صناع السياسة أسعار الفائدة 75 نقطة أساس.

وقال مئير: "ننتظر أن نسمع إلى أي مدى سيكون توجيههم متشددا حيال أسعار الفائدة، إذا كانوا لا يزالون يعتقدون أن التضخم يمثل مشكلة أو كانوا سيواصلون زيادة أسعار الفائدة، فسيكون لهذا تأثير نزولي جدا بالنسبة للذهب".

وتزيد معدلات الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 18.78 دولار للأونصة، بينما زاد البلاتين 0.3% إلى 873.92 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.2% إلى 1895.86 دولار.