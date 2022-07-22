عبدالعزيز الفضلي

تعمل وزارة التربية على التنسيق مع وزارة الصحة لتوحيد آلية تحويل الإجازات المرضية من المناطق التعليمية إلى المجلس الطبي للنظر في اعتمادها.

وفي هذا الإطار، وجه وكيل القطاع الإداري بالإنابة في وزارة التربية فيصل المقصيد إلى وكيل التعليم العام أسامة السلطان، كتابا، تلقت «الأنباء» نسخة منه، قال فيه إنه: بناء على كتاب وكيل وزارة الصحة رقم (1980) المؤرخ في 27/6/2022 بشأن الإيعاز لمن يلزم بالتنسيق لعقد اجتماع بين ممثلي وزارة التربية ووزارة الصحة لتوحيد آلية تحويل الإجازات المرضية من المناطق التعليمية إلى المجلس الطبي العام للنظر في اعتمادها، لذا فإنه يرجى التكرم بتكليف مديري الشؤون الإدارية والفنية ومراقبي الموارد البشرية بالمناطق التعليمية التابعة لكم لحضور الاجتماع.

وذلك على أن يتم عقد الاجتماع في ديوان عام الوزارة الأحد 24 الجاري.