زف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعالم ما قال انه «بشرى» حل مشكلة تصدير الحبوب الأوكرانية، المتوقفة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل نحو 5 اشهر، ما تسبب بنقص حاد في إمدادات الغذاء حول العالم خصوصا الحبوب.

وأعلن الرئيس التركي ان العالم سيتلقى بشارة حل مشكلة شحن الحبوب. وقال في كلمة ألقاها خلال افتتاح عدد من المشاريع في إسطنبول: «سنزف للعالم بشرى توقيع الاتفاقية بين روسيا وأوكرانيا لتجاوز مشكلة شحن الحبوب».

وقالت وكالة «الأناضول» التركية ان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وصل الى اسطنبول على رأس وفد روسي لتوقيع الاتفاق. واعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن بلاده مستعدة لتوقيع اتفاق مع أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة للسماح بمرور صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مؤكدا أن موسكو لن تأخذ خطواتها على عجل في هذا الأمر.

وتشير تقارير إعلامية روسية إلى أن هناك نحو 25 مليون طن من الحبوب عالقة في الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب.

ويقضي الاتفاق بإنشاء مركز تديره الأمم المتحدة في اسطنبول للإشراف على صادرات الحبوب، وسيضم المركز ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا.

وأفادت تقارير بأن الأطراف المعنية اتفقت على أنه يجب إخضاع السفن المتجهة إلى أوكرانيا للتفتيش لضمان عدم وجود أسلحة أو أي معدات عسكرية على متنها. كما سيجرى أيضا تفتيش السفن التي تحمل الحبوب عبر مضيق البوسفور في الاتجاه الآخر.

من جهته، أعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية أن أوكرانيا سترد على أي «استفزاز» روسي وستوقع على اتفاقية تصدير الحبوب مع الأمم المتحدة وتركيا فقط، فيما وقعت روسيا اتفاقية منفصلة.

وكتب ميخائيلو بودولياك على تويتر «أوكرانيا لا توقع على أي وثائق مع روسيا. نحن نوقع اتفاقية مع تركيا والأمم المتحدة ونلتزم بها. روسيا توقع اتفاقية مماثلة مع تركيا والأمم المتحدة». وحذر بودولياك من أن أي «استفزاز روسي بعد هذا الاتفاق سيواجه «برد عسكري على الفور».