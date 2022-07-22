تتجه أنظار العرب غدا السبت إلى المصري إيهاب عبدالرحمن والجزائريين جمال سجاتي وسليمان مولى، الأمل الأخير لتعزيز غلتهم في بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

وحصد العرب ميداليتين ذهبيتين فقط حتى الآن عبر القطري معتز برشم في مسابقة الوثب العالي والمغربي سفيان البقالي في سباق 3 آلاف متر موانع.

وتتوقف الآمال العربية عموما والمصرية على الخصوص على عبدالرحمن الذي كان وضعها للمرة الأولى في تاريخها على جدول الميداليات في نسخة بكين 2015، عندما نال فضية رمي الرمح وهي الوحيدة للفراعنة حتى الآن في العرس العالمي.

وحجز عبدالرحمن بطاقته ثالثا في تصفيات المجموعة الأولى برميه 83.41م خلف المتأهلين مباشرة الهندي نيراج شوبرا بطل أولمبياد طوكيو الصيف الماضي (88.39م) والتشيكي جاكوب فادليتش وصيفه (85.23م).

وجاء خامسا في الترتيب العام خلف المتصدر أندرسون بيترز من غرانادا حامل لقب النسخة الأخيرة (89.91م) والألماني يوليان فيبر (87.28م).

وفي سباق 800 متر، قدم الجزائريان مولى وسجاتي ما يشفع لهما بالتواجد بين الثلاثة الأوائل في الدور النهائي غدا السبت.

وأبلى مولى وسجاتي البلاء الحسن في الدور نصف النهائي، بعدما تصدر كل منهما مجموعته عن جدارة: الأول في الثالثة بزمن 1:44.89 دقيقة هو الأسرع في التصفيات أمام الكندي ماركو أروب ثاني المجموعة ذاتها (1:45.12 د)، والثاني في المجموعة الثانية بزمن 1:45.44 دقيقة أمام الفرنسي غابريال تويال (1:45.53 د).

وكان مولى وسجاتي تصدرا أيضا مجموعتيهما السادسة والرابعة في الدور الأول الأربعاء بزمن 1:44.90 د و1:46.39 دقيقة تواليا.

وأعرب العداءان عن سعادتهما الكبيرة كونهما نجحا في بلوغ الدور النهائي في إنجاز لألعاب القوى الجزائرية في هذا السباق، كونها المرة الأولى التي تشهد تواجد عداءين في الدور النهائي.