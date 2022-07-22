تستضيف القاهرة خلال الفترة من 23 إلى 25 الجاري اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن، حيث يترأس الوفود المشاركة وزراء الصناعة والتجارة بالدول الثلاث، ومن المقرر أن يسبق اجتماع اللجنة العليا اجتماعات اللجنة التنفيذية يومي 23 و24 يوليو بمشاركة وفود الدول الثلاث والشركات المشاركة في المبادرة، حيث ستعد اللجنة تقريرا للعرض على اللجنة العليا والتي ستعقد يوم 25 يوليو برئاسة وزراء الصناعة والتجارة بمصر والإمارات والأردن.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في بيان إن اجتماع اللجنة العليا يأتي في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي والدوائي من خلال توطين الصناعة والتوسع في مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني وتأمين سلاسل التوريد، مشيرة إلى أن الاجتماعات ستبحث الاتفاق على عدد من المشروعات في العديد من القطاعات الإنتاجية تشمل قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والصناعات الدوائية، وكذا تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الشقيقة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة على مستوى اللجنة التنفيذية بهدف وضع آليات تنفيذ الشراكة التكاملية ودعم الجهود المشتركة لتشجيع شركات القطاع الخاص بالدول الثلاث على الانضمام للمبادرة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من الشراكة تستهدف عددا من المشروعات في مجالات إنتاج الحبوب والإنتاج الحيواني وإنتاج الأغذية المصنعة والأسمدة والتغليف وإنتاج الأدوية البديلة، بالإضافة إلى إنتاج المنسوجات والسيليكا وصهر الألمنيوم باستخدام الطاقة المتجددة، كما تعمل اللجنة التنفيذية على بحث الممكنات والحوافر التي تساعد على تسريع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات.

ولفتت جامع الى أن الشراكة تدعم الجهود المشتركة لتعزيز احتياجات الدول الثلاث من الغذاء والدواء في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية الحالية، مشيرة إلى الدور المهم للقطاع الخاص بمصر والإمارات والأردن في تنفيذ المشروعات المستهدفة في إطار المبادرة وبما يسهم في تكامل سلاسل القيمة وتوفير المزيد من فرص العمل.