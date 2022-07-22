طالبت جماهير النادي الأهلي المصري برحيل البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للنادي الأحمر، وذلك عقب خسارة بطولة كأس مصر بعد السقوط أمام الغريم التقليدي الزمالك بنتيجة 2-1، في نهائي النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، على استاد القاهرة الدولي.

وعقب إطلاق الحكم صافرة انتهاء المباراة، هاجمت جماهير النادي الأهلي التي تواجدت بمدرجات استاد القاهرة الدولي المدرب البرتغالي، وطالبت برحيله عن القيادة الفنية للنادي الأحمر بعد خسارة لقب كأس مصر، بالإضافة إلى تذبذب مستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة وتواضع المستوى الفني للفريق، خاصة أن هذا السقوط جاء بعد الهزيمة من بيراميدز بهدفين نظيفين في الدوري المصري.

يذكر أن هذه هي المرة الـ28 التي ينجح فيها الزمالك في التتويج ببطولة كأس مصر، فيما توج النادي الأهلي بها في 37 مناسبة من قبل.

كما تفاعلت الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الهزيمة مطالبة برحيل الجهاز الفني للفريق لإنقاذ الموسم وعدم خسارة الدوري.

من جانبه ‏قال المدير الفني للنادي الأهلي ريكاردو سواريش في المؤتمر الصحفي بعد المباراة : أحتاج للوقت فقط وسأجعل كل الفرق تشعر بالرعب من النادي الأهلي.