طالبت وزارة الخارجية السورية، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على محيط مدينة دمشق، مؤكدة في ذات الوقت احتفاظها بحق الرد بالوسائل المناسبة لمواجهة هذه الاعتداءات الإسرائيلية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن ذلك جاء في رسالتين متطابقتين وجهتهما الخارجية السورية إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرض لها محيط مدينة دمشق فجر الجمعة.

وقالت الوزارة في رسالتيها إن دمشق تحتفظ لنفسها بحق الرد بالوسائل المناسبة التي يقرها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في مواجهة هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وتشدد مجددا مطالبتها مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بممارسة مسؤولياتهم المعقودة لهم بموجب الميثاق والقيام دون تردد أو تأخير بإدانة هذا الهجوم الإسرائيلي الجديد وفرض احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة على (إسرائيل) وكذلك الالتزام الإسرائيلي بتطبيق بنود اتفاق «فصل القوات وفك الاشتباك»، وهو الاتفاق الذي ينص في فقرته الأولى على وقف إطلاق النار في البر والبحر والجو».

وكانت وسائل إعلام رسمية سورية افادت بأن هجوما صاروخيا إسرائيليا بالقرب من دمشق أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة 7 آخرين فجر الجمعة، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هذا هو الهجوم الإسرائيلي الثامن عشر على الأراضي السورية هذا العام.

ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن إسرائيل «نفذت عدوانا جويا» بإطلاق صواريخ من هضبة الجولان المحتلة مستهدفة «بعض النقاط في محيط مدينة دمشق».

وأضافت الوكالة أن وسائط الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط بعض الصواريخ. وذكرت وكالة سانا أن الهجوم تسبب أيضا في خسائر مادية دون تقديم مزيد من التفاصيل.

من جهته، أكد المرصد أن الغارة أسفرت عن «مقتل 6 عناصر، 3 منهم سوريون والثلاثة الباقون من جنسيات غير سورية، بالإضافة إلى إصابة 10 عناصر آخرين».

وبحسب المرصد فقد استهدفت الصواريخ الإسرائيلية «مكاتب للمخابرات الجوية ومكتبا لضابط رفيع المستوى وسيارة في منطقة مطار المزة العسكري».

وأضاف أن الغارة استهدفت أيضا «مستودع أسلحة للإيرانيين في محيط منطقة السيدة زينب، ما أدى إلى تدميره بالكامل».

ولفت المرصد إلى «سقوط صواريخ قرب حاجز أمني في محيط المطار العسكري، وأوتوستراد المزة».

ولاحقا أكد المرصد ارتفاع عدد القتلى إلى 8 وفقا لمصادره. وقال إن القتلى هم «3 من جنسيات غير سورية و2 من العاملين مع حزب الله اللبناني سقطوا باستهداف موقع لتصنيع الطائرات المسيرة «الدرونز» الإيرانية بمحيط السيدة زينب، إضافى الى 3 عناصر سوريين قتلوا باستهداف مواقع عسكرية وبطاريات دفاع جوي في محيط مطار المزة العسكري»

وكانت آخر مرة سجلت فيها الحكومة السورية هجوما إسرائيليا في الثاني من يوليو الجاري. وقالت إنه استهدف منطقة بجنوب مدينة طرطوس المطلة على البحر المتوسط وأدى إلى إصابة مدنيين اثنين.

وفي يونيو الماضي، أوقفت سورية لعدة أسابيع الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق بعد أن قالت إن هجوما إسرائيليا دمر مهبط الطائرات وأحد مباني المطار.