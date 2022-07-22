أعلن الجيش الأردني عن إحباطه عملية تسلل وتهريب كمية من الأسلحة والذخيرة إلى سورية. وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية لقناة «رؤيا» الأردنية، إن المنطقة العسكرية الشمالية وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري أحبطت فجر الجمعة على إحدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة والذخيرة.

وأضاف المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى ضبط المتسلل وبحوزته كمية من الأسلحة والذخيرة، وتم تحويله والمضبوطات إلى الجهات المختصة.

وفي 31 مايو الماضي أحبط الجيش الأردني محاولة تسلل وتهريب أسلحة إلى الأراضي الأردنية في المنطقة الشمالية الحدودية مع سورية.

وجاء في بيان للجيش، أن المنطقة العسكرية الشمالية شهدت محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة والذخيرة، بحسب ما نقله موقع الجيش الأردني الرسمي.

وقال مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني، إنه «جرى تطبيق قواعد الاشتباك على إحدى واجهات المنطقة العسكرية الشمالية، ما أدى إلى إصابة أحد المتسللين وضبط آخرين كانت بحوزتهم كمية من الأسلحة والذخيرة، وتم تحويل المتسللين والمضبوطات إلى الجهات المختصة».