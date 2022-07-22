قتل 7 أشخاص على الأقل بينهم 4 أطفال أشقاء الجمعة جراء غارات شنتها طائرات حربية روسية في محافظة إدلب، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وعناصر إنقاذ، بعد شهور من الهدوء النسبي في المنطقة.

وذكر المرصد أن 4 ضربات جوية نفذتها طائرات وصفها مراقبون أرضيون بأنها روسية قصفت ريف إدلب.

وأوردت منظمة الدفاع المدني جماعة «الخوذ البيضاء» للإنقاذ البيانات نفسها، وقالت إن 12 آخرين من بينهم 8 أطفال أصيبوا في الضربات.

واستهدفت الغارات فجر الجمعة أطراف قرية اليعقوبية ومنزلا في قرية الجديدة في ريف إدلب الغربي بحسب المرصد الذي أشار إلى وجود رجلين وشخص مجهول الهوية بين القتلى.

وفقد أيمن موزان (31 عاما) أبناءه الثلاثة وابنته في الهجوم الذي دمر منزله. وقال الوالد المفجوع وهو يبكي بحرقة لوكالة فرانس برس: «رحل أولادي.. ماتوا، رحل أعز شيء على قلبي».

وحصل الهجوم في الوقت الذي كان أيمن وأسرته نائمين في منزلهم بقرية الجديدة التابعة لجسر الشغور في ريف إدلب الغربي.

وقالت فرانس برس إن الهجوم دمر المنزل بالكامل، وتناثرت الألعاب والملابس بين الأنقاض.

وتحدث المرصد عن «مصابين وعالقين تحت الأنقاض بينهم نساء وأطفال» جلهم نازحون من منطقة سهل الغاب بريف حماة.

ومنذ مارس 2020 يسري في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة بينها ريف حلب الغربي وقف لإطلاق النار أعلنته موسكو حليفة دمشق وتركيا الداعمة للفصائل المقاتلة بعد هجوم واسع لقوات الحكومة دفع قرابة مليون شخص إلى النزوح من المنطقة، وفق الأمم المتحدة.