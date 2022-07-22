أعلن العاملون في «الوكالة الوطنية للإعلام» بدء الإضراب المفتوح اعتبارا من الجمعة.

وفيما أبدت الوكالة، في بيان، تقديرها للجهود التي بذلها وزير الإعلام زياد المكاري ومحاولته «استنقاذ العاملين فيها مما آلت إليه أوضاعهم المزرية، وتسجل للمدير العام د.حسان فلحه مساعيه الدؤوبة في الإطار عينه»، جددت «التأكيد أنها وجدت نفسها مكرهة على الإضراب بفعل تنامي جبل الصعوبات الذي لايزال فريق عملها يحفره بإبرة الصبر، وبسبب استفحال الأزمات التي باتت تحول دون المواءمة بين الحس الوظيفي المسؤول والقدرة على بلوغ مركز العمل».

بدوره، أعرب نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي عن تأييده لخطوة الوكالة الوطنية للإعلام، بإعلان الإضراب المفتوح إلى حين تحقيق المطالب، داعيا المسؤولين المعنيين الى المسارعة لمعالجة أسباب هذا الإضراب وإيجاد الحلول المناسبة، لتستأنف نشاطها.