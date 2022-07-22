أصيب عدد من الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وقعت في الضفة الغربية بعد تنظيم مسيرات رافضة للاستيطان.

ففي بلدة (كفر قدوم) شرق مدينة (قلقيلية) أصيب ستة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق بالغاز بعد ان قمع جيش الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.



وقال منسق المقاومة الشعبية في البلدة مراد شتيوي في بيان صحافي ان قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز ما اسفر عن إصابة 6 من المشاركين.



وأكد شتيوي «اندلاع مواجهات عنيفة مع جيش الاحتلال الذين حاولوا اقتحام البلدة قبل تصدي الشبان لهم بالحجارة».



كما أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز خلال المواجهات التي وقعت في منطقة باب الزاوية وسط مدينة (الخليل).



وفرقت قوات الاحتلال وقفة تضامنية في منطقة (مسافر يطا) في الخليل نظمت رفضا لقرار محكمة الاحتلال تهجير 14 تجمعا سكنيا وتحويل المنطقة الى موقع للتدريب العسكري.



وشارك في الوقفة متضامنون أجانب ونشطاء في المقاومة الشعبية تعرض عدد منهم للضرب من قبل قوات الاحتلال.



وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني ان طواقمه تعاملت مع عدد من الإصابات بحالات اختناق بالغاز في المواجهات التي وقعت في بلدة (بيتا) وقرية (بيت دجن) شرق نابلس عقب مسيرتين سلميتين تم تنظيمهما احتجاجا على الاستيطان.



يذكر ان الفلسطينيين ينظمون مسيرات أسبوعية كل يوم جمعة في مواقع مختلفة من الضفة الغربية تتجه نحو الأراضي المصادرة لصالح الاستيطان.