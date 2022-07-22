قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن شعر بتحسن من أعراض طفيفة لكوفيد-19، وذلك بعد يوم واحد من ثبوت إصابته بالڤيروس في الوقت الذي تقود فيه سلالة متحورة شديدة العدوى موجة جديدة من الإصابات في الولايات المتحدة.



وجاء في إفادة صادرة عن طبيب البيت الأبيض كيفن أوكونور أن بايدن كان يعاني من ارتفاع طفيف في درجة الحرارة والتي وصلت إلى 37.4 درجة الخميس، لكنه استجاب للعلاج ويتنفس حاليا بشكل طبيعي.



وأضاف: «صوته أغلظ لكن نبضه وضغط دمه ومعدل تنفسه ونسبة تشبع الأوكسجين جميعها لاتزال طبيعية في هواء الغرفة».



وقال أشيش جها، منسق جهود مكافحة كوفيد-19 في البيت الأبيض، في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) إن بايدن «بخير» وفي تحسن.



وأظهر خطاب كتبه طبيب الرئيس الأميركي ونشره البيت الأبيض أن بايدن يتحمل العلاج جيدا وأن الأعراض التي يشعر بها تحسنت.



وأضاف الخطاب أن مؤشرات حيوية تشمل نبض بايدن وضغط دمه ومعدل تنفسه وتشبع دمه بالأكسجين لاتزال «طبيعية بالكامل».



وتأكدت إصابة بايدن بكوفيد-19 الخميس عندما قال البيت الأبيض إنه يعاني من أعراض طفيفة وسيواصل العمل لكن من العزل.



وسعى البيت الأبيض إلى نقل الانطباع بأن العمل يسير كالمعتاد عبر نشر صورة أخرى لبايدن يوقع تشريعا في اليوم السابق وهو يضع كمامة سوداء.