اندلعت اشتباكات عنيفة بين فصائل ليبية متناحرة في طرابلس، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل في أسوأ معارك تشهدها العاصمة الليبية في عامين وبالتزامن مع أزمة سياسية خطيرة.



وتبادل مسلحون إطلاق النار في منطقة مركزية تقع فيها مقرات العديد من الأجهزة الحكومية والوكالات الدولية والبعثات الديبلوماسية، وامتدت الاشتباكات إلى منطقتي عين زارة والسبعة.



وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الليبية إن الأطراف الرئيسية المتورطة كانت تابعة للمجلس الرئاسي، ومن بينها قوة الردع الخاصة. والمجلس الرئاسي كيان مؤلف من 3 أشخاص يعمل بشكل انتقالي رأسا للدولة.



وشوهد مقاتلون من قوة الردع، وهي واحدة من أقوى القوات في طرابلس، حول معظم المناطق المركزية، بينما كان المبنى الرئيسي للمجلس الرئاسي خاليا.



وقال أسامة علي المتحدث باسم خدمة إسعاف وطوارئ طرابلس إن 13 شخصا تأكد مقتلهم وأصيب 27. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن 3 من القتلى مدنيون وقال شاهد في مستشفى إنه رأى 6 جثث.



وقال مصدر أمني وأحد الركاب في مطار معيتيقة الرئيسي بطرابلس، إنه تم تعليق الرحلات الجوية هناك وتحويلها إلى مطار مصراتة، الواقعة على بعد نحو ساعتين بالسيارة من العاصمة.