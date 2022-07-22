تعرضت قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين وذلك بعد يومين على تعرض منتجع سياحي في محافظة دهوك لقصف حملت بغداد الجيش التركي مسؤوليته.



وقال مدير ناحية بامرني في إقليم كردستان، حيث وقع الهجوم، ميران اسماعيل لفرانس برس: «هاجمت طائرتان مسيرتان قاعدة عسكرية تركية في ناحية بامرني وتم إسقاطهما دون حدوث خسائر».



وفيما لم يتم تبني الهجوم، قالت قناة على تلغرام مؤيدة لفصائل مسلحة موالية لإيران إن «المقاومة العراقية» نفذت الهجوم.



يأتي الهجوم عقب تعرض منتجع سياحي في قضاء زاخو في الإقليم لقصف مدفعي حملت بغداد الجيش التركي مسؤوليته، وأدى الى مقتل تسعة مدنيين بينهم نساء وأطفال وإصابة 23 آخرين بجروح.



واستدعت بغداد على إثره القائم بأعمالها من أنقرة، وطالبت بانسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية.



من جانبها، نفت تركيا مسؤوليتها عن الهجوم. وقالت الخارجية التركية إن «مثل هذه الهجمات» تقوم بتنفيذها «منظمات إرهابية»، داعية في بيان العراق «ألا يقوم بإعلانات تحت تأثير البروباغندا الإرهابية».



وقد دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القصف المدفعي المميت على منطقة (زاخو) بمحافظة (دهوك) بإقليم كردستان العراق والذي أدى إلى مقتل 8 مدنيين وإصابة 23 آخرين بجروح.



ودعا غوتيريش في بيان صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك إلى إجراء تحقيق سريع وشامل في الحادث لتحديد الملابسات المحيطة بالهجوم وضمان مساءلة مرتكبي الهجوم فيما تقدم بخالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.



بدورها، أوضحت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في بيان عقب الهجوم أن المدنيين يعانون مرة أخرى من الآثار العشوائية للأسلحة المتفجرة، مؤكدة أنه «بموجب القانون الدولي لا ينبغي أن تكون الهجمات موجهة ضد السكان المدنيين».



ودعت إلى إجراء تحقيق شامل لتحديد الظروف المحيطة بالهجوم مشددة على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامته الإقليمية.



كما أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الذي استهدف منطقة سياحية في محافظة دهوك في إقليم كردستان شمال العراق، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.



وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات مع كافة الإجراءات التي يتخذها العراق لحماية سيادته وأمنه واستقراره، مؤكدة حرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه.



كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب العراق ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



بدورها، أعربت روسيا عن معارضتها القوية لتحويل العراق إلى «ساحة للصراع الإقليمي».



وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان دعم موسكو «المبدئي والثابت» لضمان استقرار العراق وأمنه ومعارضتها لتحويله إلى ساحة للصراع الإقليمي.