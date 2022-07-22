أعلنت محكمة تونسية أن شرطيا تعرض لعملية طعن من قبل شخص ثلاثيني يصنفه الأمن «متطرفا»، وذلك قبل توجه التونسيين للتصويت على مسودة الدستور الجديد في 25 الجاري.



وقال المتحدث الرسمي باسم محكمة سوسة والمنستير (شرق) فريد بن جحا لفرانس برس إن الحادثة وقعت الخميس وأن المتطرف المفترض تونسي الجنسية طعن شرطيا بسكين أمام مركز الأمن بملولش، المدينة الساحلية القريبة من محافظة المهدية.



وتم توقيف منفذ العملية وفتح تحقيق من قبل وحدة البحث في المهدية.



وأوضح بن جحا ان الشخص متهم «بشبهة الانتماء لتنظيم إرهابي ومحاولة القتل العمد في إطار عمل إرهابي».



ونقل الشرطي إلى المستشفى للعلاج وحالته الصحية «مستقرة»، وفقا للمتحدث الرسمي.



يأتي الهجوم في وقت تشهد تونس أزمة سياسية حادة وقبل يومين من استفتاء شعبي على دستور جديد طرحه الرئيس قيس سعيد.