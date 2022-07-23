تعلن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي للمـواطنين والمقيمين من مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه، عن قيام القوة البحرية بتنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية يومي الإثنين والثلاثاء 25 و 26 يوليو 2022 من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً في ميدان الرماية البحري والمشار إليه بمسافة 16.5 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتداداً لجزيرة قاروه، وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتداداً إلى جزيرة أم المرادم.

وتهيب مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصاً على سلامة الجميع.