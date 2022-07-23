حطّمت البطلة الأولمبية الأميركية سيدني ماكلافلين الرقم القياسي العالمي لسباق 400 متر حواجز في طريقها إلى نيل الذهبية، على ملعب "هايوارد فيلد" في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

وقطعت ماكلافلين (22 عاما) المسافة بزمن 50.68 ثانية محطمة رقمها السابق 51.41 الذي كانت سجلته على الملعب ذاته في التجارب الأميركية للعرس العالمي في 25 يونيو الماضي.



وعادت الفضية للهولندية فيمكي بول (52.27 ث) والبرونزية للأميركية الأخرى دليلة محمد (53.13 ث).



وهي المرة الرابعة التي تتمكن فيها ماكلافلين من تحطيم الرقم القياسي العالمي للسباق في أكثر من عام واحد بقليل، وباتت أول امرأة تنزل تحت حاجز 51 ثانية في هذه المسافة، ونالت جائزة مالية بقيمة 100 ألف دولار.



وقالت ماكلافلين بعد السباق: "بصراحة، أردت فقط أن أحقق ذلك.. آخر 100 متر كانت مؤلمة حقًا، لكنني ممتنة لوجود هذا الحشد. فريق الولايات المتحدة الأميركية إلى الأمام!".



مسيرة ماكلافلين كانت رائعة منذ نعومة أظافرها، فهي حققت أفضل الأرقام في سباق 400 متر حواجز في العالم في الفئات العمرية من 14 إلى 19 عامًا، والرقم القياسي العالمي تحت 18 عامًا (54.15 ث)، وتحت 20 عامًا (53.60 ث)، ومنذ خسارتها الأخيرة في هذا السباق (في نهائي بطولة العالم الدوحة 2019)، حطّمت الرقم القياسي العالمي ثلاث مرات بـ51.90 ث و51.46 ث في أولمبياد طوكيو و51.41 ث.