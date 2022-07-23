علي إبراهيم



أصدر وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان قرارا وزاريا أجاز من خلاله تحويل المؤسسة الفردية ذات الترخيص الفعال بنشاط «تجارة عامة ومقاولات» إلى شركة الشخص الواحد.



ووفقا للقرار الوزاري رقم 89 لسنة 2022 فقد قضى في مادته الثانية بأنه يجوز تحويل المؤسسة الفردية ذات الترخيص الفعال بنشاط التجارة العامة والمقاولات إلى شركة الشخص الواحد في حال تحقق واحد من الـ 3 شروط التالية وقبل صدور القرار:

1- أن تكون لدى المؤسسة الفردية وكالة تجارية فعالة.



2- أن تكون لدى المؤسسة الفردية اتفاقات أو تعاقدات تجارية فعالة.



3- أن تكون المؤسسة الفردية مسجلة أو معتمدة لدى إحدى الجهات الحكومية.



يأتي ذلك بينما قضت المادة الأولى بـ «يضاف نشاط تجارة عامة ومقاولات» بالرمز الدولي 410027 لقطاع أنشطة المقاولات والخدمات المتصلة بها (قطاع 41-43) إلى الأنشطة التجارية، على أن يكون ضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وقضى القرار بأنه لا يجوز إصدار ترخيص جديد يتعلق بنشاط التجارة العامة والمقاولات إلا وفق تنفيذ مقتضيات المادة الثانية من القرار.