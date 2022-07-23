درجة الحرارة خلال الظهيرة تتجاوز 47 وتبقى بمعدلاتها العالية حتى فترة «دلوق السهيل» يوم 24 أغسطس



قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إن منطقة شمال الخليج العربي ومنطقة وسط شبه الجزيرة العربية دخلت الفترة الفلكية المعروفة بشدة حرارتها وهي فترة «الباحورة» والتي تبدأ مع بداية برج الأسد وتستمر حتى بداية «نوء النثرة» الذي يبدأ في يوم 11 أغسطس من كل عام، لافتا الى أنها من اشد الفترات الفلكية في المنطقة لشدة حرارتها، إذ إن درجة الحرارة في فترات الظهيرة تتجاوز 47 درجة مئوية وسوف تبقى الحرارة في معدلاتها العالية حتى فترة «دلوق السهيل» في يوم 24 أغسطس ثم تبدأ الحرارة في الانخفاض شيئا فشيء.



وأضاف المرزوق: ولكن نظرا لوجود الحرارة المرتفعة فإن المنطقة تكون في هذه الفترة تحت سيطرة الضغط المنخفض الذي يكون عادة بين 994 و1001 مليبار، وعلى إثر ذلك تهب الرياح الشمالية الغربية المعتدلة والتي تكون سرعتها بين 20 و30 كم/ س وقد تنشط الرياح الشمالية أحيانا خصوصا في ساعات الظهيرة فتثير الغبار المتطاير في المناطق المكشوفة، ومع الساعات الاولى من يوم الأربعاء 27 أغسطس سوف تتحول الرياح إلى رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية وهو ما يسمى محليا بين رياح «الكوس إلى الكوس المطلعي» وسوف تكون بين خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها بين 15 و30 كم/ س ما يزيد من نسبة الرطوبة وتكون عالية في الجو، ومن المتوقع ان تكون بين 60 و80% ومن المتوقع أيضا أن تستمر رياح الكوس في الهبوب مع الرطوبة العالية حتى يوم الجمعة 5 أغسطس المقبل.



وتابع: نحذر من أن فترة الأيام الـ 10 المقبلة سوف يكون الجو فيها شديدة الحرارة والأشعة فوق البنفسجية عالية جدا وتصل إلى 11/11 والرطوبة عالية جدا وخصوصا على المناطق الساحلية وقد تسبب الضباب أو كما يسمى محليا «المريخ» في الليل وساعات الصباح الأولى ولذلك فمن المتوقع أن تظهر بعض السحب العالية والمتفرقة في سماء المنطقة.



وزاد: أما بالنسبة لحالة البحر فسوف يدخل في مرحلة تيارات الحمل الشديدة الاندفاع وغير الصالحة للصيد اعتبارا من يوم الثلاثاء 26 يوليو حتى الثلاثاء 2 أغسطس (التاريخ المشؤوم وهو يوم الغزو العراقي الغاشم)، حيث تتحول التيارات البحرية يوم الأربعاء 3 أغسطس إلى تيارات فساد صالحة للصيد ويكون الموج بين خفيف إلى معتدل وارتفاعه بين 30 و60 سم، والله تعالى أعلم.