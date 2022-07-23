صدر مرسوم بترقية 53 قاضيا إلى وكلاء محكمة في المحكمة الكلية ورؤساء نيابة «أ».



وجاء في المرسوم:



مادة أولى



أ - يرقى كل من الآتية أسماؤهم الى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم وذلك اعتبارا من 1/2/2021:



عبدالله علي محمد العتال - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

ناصر بدر محمد البدر - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

د.عبيد عوض مجبل العصيمي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

سالم عبدالرحمن صالح العسعوسي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

هيثم عبدالرحمن عبدالعزيز المنيع - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

فهد نايف مسعد المطيري - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

مشعل ابراهيم عبدالله الغنام - رئيس نيابة «أ» بالنيابة العامة

د.فيصل سعدون بعيجان المطيري - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

عبدالعزيز عبدالله فهد المسعود - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

محمد خالد محمد الغملاس - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

عبدالرحمن طارق ناصر البعيجان - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

عبدالعزيز مبارك عبدالهادي الجويسري - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

فهد فيصل غانم الياسين - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

بسام خليفة سلمان الغوينم - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

سليمان عبدالوهاب حمود المضيان - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

فوزان عبدالعزيز فوزان العنجري - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

عبدالله علي محمد الكندري - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

أحمد فالح محمد العازمي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

يوسف صبيح احمد الأصبحي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

سليمان صالح سليمان الفوزان - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

عبدالله احمد جاسم النجم - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

أسعد طارق يوسف العمر - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

مزيد رجا باتل البالود - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

ناصر يوسف محمد السميط - رئيس نيابة «أ» بالنيابة العامة

يعقوب علي يعقوب الطاهر - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

محمد يوسف محمد الجسمي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

محمد عبدالعزيز محمد الحمد - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

ب - يرقى كل من الآتية أسماؤهم إلى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم، وذلك اعتبارا من 1/9/2021:



فواز مخيط عبدالله أبوصليب - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

محمد شاكر مبارك المشيلح - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

خالد ضاري راشد الطاحوس - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

نواف محمد فهيد الزعبي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

فهد سعيد محمد العوضي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

خالد عبدالعزيز سيد الرفاعي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

عبدالله محمد عبدالرحمن الرويح - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

حمد سليمان احمد الحسيني - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

نواف سعد عوض المطيري - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

عبدالعزيز عدنان سعد الربيعان - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

احمد علي احمد الصدي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

محمد بندر بدر العتيبي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

ناصر بدر ناصر الناصر - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

أنس محمد حسن الكندري - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

يوسف عبدالغفار زمان العوضي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

عبدالعزيز السيد يوسف الرفاعي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

الضويحي مبارك فهد الضويحي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

فهد سعود خالد العنجري - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

عبدالله بدر عبدالله العبدلي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

جاسم محمد سليمان الغوينم - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

محمد بجاد عبدالمنعم بشير العتيبي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

منيف نايف متروك عطا الله المطيري - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

بدر فلاح عبيد الصواغ - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

نصف عيسى نصف العصفور - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

جراح رفاعي صنت الديحاني - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

محمود شاكر محمود علي بهبهاني - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

مادة ثانية



على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.