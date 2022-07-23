صدر مرسوم بترقية 30 مستشارا في إدارة الفتوى والتشريع إلى وكيل إدارة.



وجاء في المرسوم:

مادة أولى



يرقى الى وظيفة وكيل إدارة كل من المستشارين التالية أسماؤهم:

نورة عبدالكريم ابراهيم التويجري

أماني محمد ابراهيم حسين محمد الرباب

ابتسام صالح حسن الغريب

صلاح عتيق نجم عبدالله الماجد

ماجدة مانع محمد مانع المانع

محمد سالم محمد الناصر الرشيدي

أنور أحمد خليفة عبدالله البحوه

فيصل رسمان منصور نصار مبارك

هدى عبدالله عبدالرحمن الغريب

ريهام مشاري احمد خالد الفوزان

ياسر جاسم محمد جاسم العبدالله

عبير محمد ناصر حسين الأربش

فهد عبدالرحمن كاظم محمود الكندري

نزال عقاب نزال محمد الهاجري

ندى عبدالله محمد عبدالله الوطيان

نجاح ناصر الصنهات ساير العصيمي

سوسن عيسى عبدالله محمد بهمن

كوثر طاهر عبدالله ناصر الحرز

عبير علي سعد علي العمير

نوال مطلق سعد ناصر الخرشان

ماريه اسماعيل محمد حسن اسماعيل

مها حمد حمد عبدالله احمد العصيمي

وفاء ابراهيم حمد المفتاح

نسيمه محمد عبدالله علي بن غيث

علي حمود محمد البرجس

هيثم عبداللطيف احمد الرويشد

سارة محمد اكبر بن علي

علي فهاد مطلق جافور العازمي

احمد حسين احمد محمد اليعقوب

يوسف محمد يوسف المسلم

مادة ثانية



على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.