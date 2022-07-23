أصدر وزير الإعلام والثقافة د. حمد روح الدين قرارين وزاريين بمنح الضبطية القضائية لـ 69 موظفا في الوزارة.

وتضمن القرار الأول منح الضبطية القضائية لـ 58 موظفا، وجاء فيه:



مادة أولى



تمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة الإعلام التالية أسماؤهم عند إثبات وضبط المخالفات التي تقع لأحكام القوانين أرقام (3 لسنة 2006 والقوانين المعدلة له و61 لسنة 2007، و21 لسنة 2015) وقرار مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المشار اليهم.



مادة ثانية



يلغى القرار الوزاري رقم (44) لسنة 2021 المشار اليه وكل ما يتعارض مع هذا القرار.



وفيما يلي الاسماء:

الوكيل المساعد لشؤون الصحافة والنشر والمطبوعات

مدير إدارة تفتيش المطبوعات والنشر

مدير إدارة الإعلام المرئي والمسموع

مدير إدارة المصنفات الفنية

مدير إدارة شؤون الصحافة المحلية

مدير إدارة المطبوعات والنشر

مدير إدارة النشر الإلكتروني

مدير إدارة المطبعة الحكومية

مناحي سعود الشاهين

ناصر بدر القطان

عبدالعزيز سعود ثاني الرشيدي

سالم محمد عبدالله المطيري

نواف عبدالله سيف المطيري

نادر جاسم إبراهيم المواش

يوسف حسين مطلق السند

أسرار ناصر الدوسري

عبير جاسم الصريعي

عبير عبدالله الحسينان

سليمان علي الخميس

يوسف ابراهيم الحردان

بدر علي عوض المطيري

فيصل فلاح احمد المانع

عقيل عبدالرزاق اشكناني

احمد عبدالرحمن أحمد الكندري

حراز عبدالمحسن الديحاني

مبارك محمد المري

خالد عبدالعزيز العتيبي

بدر فالح جعفر نصار

محمد أحمد الشيباني

عبداللطيف احمد محمد الكندري

مبارك أحمد علي الفارسي

فيصل جاسم احمد الرومي

دانة جاسم محمد علي حسن

نافل مبارك علي اعويش

باسل علي حسين الزمانان

بدر سعد الرشيدي

عبدالله جريش العدواني

صباح سلمان شاهر كريدي

زهرة محمد احمد الفردان

خالد نايف المتلقم

أحمد ناطق يوسف عبدالعزيز الكنعان

محمد طالب حبيب الحداد

مرزوق مطر فالح المطيري

محمد بردي عوض السعيدي

جاسم خلف هضيبان العتيبي

عبدالعزيز سعود ندا العنزي

محمد جاسم البارود

علي مقذل علي المنير

حسين نواف العنزي

سعود يوسف مدوه

محمد ابراهيم محمد العلي

عباس حسن دشتي

احمد براك البريكي

بدر ناصر الطراروة

حمد عبدالكريم بن حيدر

امل راشد ناصر العتيبي

أحمد خالد عبدالله الشراح

فيصل خليل جاسم الخليل



وجاء في القرار الثاني



تضاف الاسماء المرفقة الى القائمة المدونة بالقرار الوزاري رقم (831) لسنة 2022 وتمنح صفة الضبطية القضائية لهم عند إثبات وضبط المخالفات التي تقع لأحكام القوانين أرقام (3 لسنة 2006 والقوانين المعدلة له، و61 لسنة 2007، و21 لسنة 2015) وقرار مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المشار اليهم.



وفيما يلي الأسماء:

محمد عبدالله القنيصي

خزيم مزعل الشمري

ريم ياسين حيدر

مريم معتز السيد عبدالعزيز

تركي عادل عبدالله التركي

زينب عادل علي عابدين

محمد فيصل يوسف الحجي

عبدالله حمد الصقعبي

هاشم عبدالله الهاشمي

حسين قاطع العنزي

فاطمة احمد محمد ابراهيم