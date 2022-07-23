صدر مرسوم بترقية 54 من العاملين في القضاء إلى درجة وكيل نيابة «ب» في النيابة العامة.



وجاء في المرسوم:

مادة أولى



أ - يرقى فهد إبراهيم عبدالرحمن ابراهيم السيف - لدرجة وكيل نيابة «ب» بالنيابة العامة - اعتبارا من 1/3/2022.



ب - يرقى كل من الآتية أسماؤهم إلى درجة وكيل نيابة «ب» بالنيابة العامة، وذلك اعتبارا من 5/7/2022:

أحمد أيمن احمد حسين التمار

فهد احمد جاسم محمد العوض

حمد عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز الربيعة

عبدالرحمن ضرار عبدالله سليمان الوقيان

خلف طلال محمد سعد الفرحان

ابراهيم عبدالناصر علي ابراهيم خريبط

محمد طلال شاهين محمد الهاجري

ناصر سالم عبدالله عامر الرجباني

عبدالله ندى عبدالله عبدالله العتيبي

مساعد محمد مطلق ظاهر الشمري

خالد عبدالله جاسر خالد الجاسر

عبدالوهاب عدنان عبدالرحمن الطبطبائي

ناصر خالد جاسم صالح المسبحي

ناصر سليمان نخيلان سالم المطيري

عبدالله محمد فهد راشد العجمي

خالد بدر عبدالعزيز عبدالله الجريوي

سالم عبدالرحمن عايض عطاالله المطيري

عبدالرحمن رشاد سعد فلاح غريب

مشاري محمد احمد خالد المشاري

عبدالله بدر غصاب محمد الزمانان

عبدالرحمن عبدالله ابراهيم عبدالله الجيران

طلال محمد عبدالله مخيط ابوصليب المطيري

عبدالعزيز ناصر عبيد منصور السبيعي

عبدالله فيصل عبدالله حسين المذن

راشد صلاح محمد داود الحمدان

غاطي راشد نايف شليويح المطيري

مشاري عبدالعزيز عبدالله خلف السالم

جاسم نعمان جاسم محمد المسباح

احمد سالم عبدالله سالم البغيلي

محمد خالد مبارك عبدالعزيز الوهيب

محمد خالد عبدالله مطيران العازمي

فهد نايف بندر قنوان المطيري

عبدالله بدر ناصر معتوق العسلاوي

سيد يوسف عدنان السيد الرفاعي

عبدالرزاق عادل عبدالرزاق الدوسري

عبدالله جمال سعود فهد الصميط

حمد خالد مطلق رجا الحضين

عبدالله علي فهيد صبيح الزعبي

حمد صلاح عبدالرحمن علي الطبيخ

ضاري ناصر سالم صالح الهويدي

أحمد محمود عبدالعزيز محمد الفرج

محمد علي حمود منصور الهاجري

فهد سعد محمد اسحق الهاجري

عبدالرحمن يوسف راشد يوسف الضويحي

مشاري فلاح عبدالله المشاري الكليب

عبدالله احمد عبدالله عبدالكريم الصقر

حمد خالد احمد جاسم التويتان

عمر سعود عمر نايف العتيبي

ضاري طاري مضف سالم المضف

براك ناصر راشد حمد المحارب

شملان فهد عبدالله مخيط ابوصليب المطيري

احمد ناصر احمد محمد العجيري

خالد عبادلله خالد عبدالله الوزان

مادة ثانية



على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.