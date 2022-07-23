صدر مرسوم تعيين 3 مستشارين في محكمة التمييز و9 رؤساء ووكلاء نيابة وتضمن المرسوم:



مادة أولى

أولا: يعين التالية أسماؤهم مستشارين بمحكمة التمييز:

1 ـ علاء الدين كمال أحمد صالح

2 ـ أيمن محمد عباس أبو علم

3 ـ طه أحمد محمد عبدالعليم



ثانيا: يعين التالية أسماؤهم بنيابة التمييز بالدرجة المبينة قرين اسم كل منهم:

1 ـ أحمد محمود محمد عبدالمقصود ـ رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز

2 ـ يوسف احمد طارق السيد يوسف احمد ـ وكيل نيابة (أ) بنيابة التمييز.

3 ـ الحسن محمد حسن حسن علي بكر - وكيل نيابة (أ) بنيابة التمييز

4 ـ حسن عبدالكريم حسن عبدالحميد المتناوي ـ وكيل نيابة (أ) نيابة التمييز.

5 ـ أبو بكر الصديق فتحي حسن ابراهيم ـ وكيل نيابة (أ) بنيابة التمييز.

ثالثا: يعين التالية أسماؤهم بالنيابة العامة بالدرجة المبينة قرين اسم كل منهم:

1 ـ علاء الدين رزق علي موسى القط ـ رئيس نيابة (ب) بالنيابة العامة.

2 ـ ياسر ابو بكر الصديق عبدالمعطي زيتون ـ رئيس نيابة (ب) بالنيابة العامة.

3 ـ محمد كمال محمد هراس ـ وكيل نيابة (أ) بالنيابة العامة.

4 ـ عبدالعزيز سامي عبدالعزيز عبدالحي ـ وكيل نيابة (أ) بنيابة العامة



مادة ثانية

تسري التعيينات المنصوص عليها في المادة السابقة من تاريخ وصول كل منهم إلى دولة الكويت.