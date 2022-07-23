احتفلت الباندا العملاقة مي شيانغ بعيد ميلادها الـ24 في حديقة سميثسونيان الوطنية

وأعد لها خبراء التغذية في حديقة الحيوان كعكة تفضلها الباندا مصنوعة من عصير التفاح المخفف وبسكويت مخصص لآكلة الأوراق إضافة إلى الموز والتفاح والكمثرى.

وسيبلغ شبل مي شيانغ الذكر، شياو تشي جي، عامين في 21 أغسطس. وسيحتفل تيان تيان، الأب البيولوجي للشبل، بعيد ميلاده الـ25 في الأسبوع نفسه.

وتعيش الباندا العملاقة في حديقة سميثسونيان الوطنية منذ عام 1972. وجاء زوج الباندا العملاقة مي شيانغ وتيان تيان إلى العاصمة الأمريكية في ديسمبر 2000.