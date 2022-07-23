لن تؤدي المغنية الأمريكية بات بيناتار بعد الآن أغنيتها "هيت مي ويذ يور بست شوت" (اضربني بأحسن طلقة عندك) في العروض المباشرة احتراما منها للأسر الأمريكية التي تضررت من حوادث إطلاق النار العشوائي.

وفي مقابلة مع صحيفة يو.إس.إيه توداي الأمريكية ، قالت بيناتار إن رأيها في كلمات الأغنية التي تشمل عبارة "أطلق النار كما تشاء" تغير.

وقالت بيناتار التي ستقيم حفلات حتى سبتمبر أيلول "لا يمكنني أن أصدح بهذه الكلمات وعلى وجهي ابتسامة. لا يمكنني بالفعل".

ومنذ بداية العام وقع أكثر من 350 حادث إطلاق نار عشوائي في الولايات المتحدة بحسب منظمة "جون فايلانس أركايف" (أرشيف عنف البنادق). وتقول المنظمة في تصنيفها إن حادث إطلاق النار العشوائي هو الذي يصاب أو يُقتل فيه أربعة أشخاص فأكثر ليس من بيمهم مرتكب الحادث.

ووقع أكثر حوادث إطلاق النار العشوائية دموية في الولايات المتحدة في مايو أيار عندما قتل مسلح 19 تلميذا واثنين من المدرسين في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس.

وقبل ذلك بعشرة أيام استهدف مسلح عددا من السود في متجر بقالة في نيويورك وقتل عشرة وأصاب ثلاثة آخرين.