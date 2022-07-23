أصبحت ثمينة بيغ أول امرأة باكستانية تتسلق جبل كي 2، وهو ثاني أعلى جبل في العالم.

ووصلت ثمينة (31 سنة) إلى قمة الجبل على ارتفاع 8611 متراً الجمعة في إطار مهمة يقوم بها فريق باكستاني مؤلف من سبعة أشخاص، لتصل وراءها بعد ساعات الباكستانية نايلة كياني المقيمة في دبي.

وأشاد رئيس الوزراء شهباز شريف بما حققته كل من بيغ وكياني، إذ غرد مكتبه عبر تويتر بأنّ المرأتين "كانتا رمزاً للشجاعة والجرأة".

إلى ذلك، أصبحت المتسلقة البنغلاديشية وصفية نازرين أول شخص بنغلادشي يتسلق الجبل، على ما أفاد فريقها وكالة فرانس برس.

وأصبحت كذلك الإيرانية أفسانة حساميفارد والسعودية اللبنانية نيللي عطار أول امرأتين من بلديهما يصلان إلى قمة جبل كي 2، وفق ما ذكرت منظمة "ألباين كلوب أوف باكستان".

وتضم باكستان خمسة من الجبال الأربعة عشر التي يزيد ارتفاعها عن8000 متر، ويُعتبر تسلقها كلها إنجازاً قياسياً لمتسلقي الجبال.

وبالإضافة إلى كونه أكثر صعوبة من الناحية التقنية في التسلق من جبل إيفرست، يُعرف كي 2 بطقسه المتقلب، ولم يستطع تسلقه سوى 425 شخصاً منذ سنة 1954، من بينهم نحو عشرين امراة.

وبعدما وصل إدموند هيلاري وتينزينغ نورغاي إلى قمة إيفرست سنة 1953، تسلّق الجبل أكثر من ستة آلاف شخص بعضهم حقق هذا الإنجاز مرات عدة.

وأصبحت بيغ عام 2013 أول امرأة باكستانية تتسلق إيفرست.

وخلال هذا الصيف، يحاول عدد قياسي من المتسلقين الوصول إلى قمم الجبال في باكستان من بينها قمة كي 2 المعروف بتسمية "الجبل الوحشي" ونانكا بربت المسمّى بـ "الجبل القاتل".