نفذت سنغافورة حكم الإعدام شنقاً في حق رجل مدان بالاتجار بالمخدرات، في خامس عملية من نوعها في البلاد منذ آذار/مارس، بعد أن رفضت محكمة محلية استئنافا أخيراً رغم مناشدات بالرأفة.

وقالت إدارة السجون في بيان الجمعة إن السنغافوري نازري لاجيم أُعدم في السجن.

وأشارت هيئة مكافحة المخدرات في سنغافورة إلى أن الرجل البالغ 64 عاما أدين عام 2017 بحيازة أكثر من 33 غراماً من الهيروين "لغرض التهريب"، وهي كمية تكفي "لسد حاجات 400 مدمن على المخدرات لمدة أسبوع".

وبعد توقف دام أكثر من عامين، استأنفت سنغافورة التي تعتمد قوانين من بين الأقسى في العالم على صعيد مكافحة المخدرات، تنفيذ أحكام الإعدام في آذار/مارس، مع إعدام أحد تجار المخدرات السنغافوريين.