توفي ما لايقل عن 21شخصا جراء السيول التي شهدتها محافظة فارس، بجنوب إيران.

وقال الهلال الأحمر الإيراني، إن بلدة استهبان الصغيرة تأثرت بشدة جراء سوء الأحوال الجوية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأفادت تقارير بأن شخصين في عداد المفقودين. وأضاف الهلال الأحمر أن هناك 150 من عمال الإغاثة في موقع الأحداث وقد تمكنوا من إنقاذ العديد من الأسر من مستويات المياه المرتفعة.

من جهة أخرى، قال المدير العام لإدارة الأزمات خليل عبد الله، اليوم، أن الفيضانات في نهر رودبال بمنطقة استهبان أدت إلى وفاة 15شخصا، إضافة إلى فقدان ثمانية .