أكد صادق خان، عمدة لندن، أن مكتبه يعمل على خطة إعادة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية مجددا إلى لندن.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن أقرب منافسات يمكن للندن أن تتقدم بطلب لاستضافتها، ستكون نسخة عام 2036، حيث تم حسم نسخة 2024 للعاصمة الفرنسية باريس و2028 في لوس أنجلوس (الولايات المتحدة الأمريكية) و2032 بريسبين الأسترالية.

وقال كان في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" ضمن فعاليات الذكرى العاشرة على أولمبياد لندن :2012 "نحن نعمل على خطة لإعادة الأولمبياد إلى لندن، وسأقول لك لماذا".

وأضاف: "لقد رأينا في الأيام القليلة الماضية عواقب تغيير المناخ وموجات الحرارة، التي تسببت في حرائق دمرت 41 عقارا في لندن".

وأوضح: "ما نحن بحاجة إليه هو التأكد بأن الألعاب المستقبلية ستكون مليئة بالخضرة، وما نعمل عليه هو التخطيط لإقامة أكثر الألعاب خضرة على الإطلاق".

وتابع صادق خان: "الشيء العظيم في لندن هو أننا لا نستخدم الكربون في بناء الملاعب، وأماكن جديدة لركوب الدراجات أو السباحة، لأننا لدينا كافة المعدات".

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن اسم المدينة الفائزة بحق استضافة نسخة 2036 في السنوات الأربع المقبلة.

وفي حال نجاح عرض لندن للفوز باستضافة الألعاب، ستصبح أول مدينة تستضيف الأولمبياد أربع مرات، بعدما سبق له استضافته في 1908 و1948 و.2012