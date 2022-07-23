يرى حوالي 50% من اليابانيات أن العمل يعترض طريق الحياة الزوجية، وفقا لدراسة أجريت على سيدات مسجلات لدى وكالة توظيف مؤقت مقرها طوكيو، ما يسلط الضوء على الصعوبات التي تتعرض لها السيدات عند محاولتهن تحقيق توازن بين العمل والأسرة في اليابان.

ووفقا لوكالة كيودو اليابانية للأنباء ذكرت دراسة للذراع البحثية لشركة "بي ستايل هولدنجز" اليابانية، أن السيدات اللائي قلن إنهن "يعتقدن إلى حد ما" أن العمل يصبح عائقا أمام الزواج، شكلن نسبة 7ر37%، مع إضافة 9ر10% يقولن إنهن "يشعرن بذلك بقوة".

وفي المقابل، قالت 8ر32% من السيدات اللائي شملتهن الدراسة إنهن "لا يعتقدن حقا" أن العمل يصبح عائقا للزواج، وقالت 6ر14% إنهن "لا يعتقدن ذلك على الإطلاق".

وذكرت كيودو أن الدراسة، التي جرت في الفترة من 11 إلى 18 أيار/ مايو الماضي، استندت على إجابات استبيان لعدد 549 سيدة متزوجة أو كانت متزوجة. وردا على سؤال عن مدى تأثير تفهم أزواجهن لعملهن على سعادتهن، قالت 4ر67%، إنهن يرون أن سعادتهن "تزداد بمثل هذا التفهم وتقل بدونه".