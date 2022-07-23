أعلنت مؤسسة أمريكان إكسبريس للخدمات المالية، تحقيق إيرادات تفوق التقديرات خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إيرادات المؤسسة بلغت خلال الربع الثاني من العام الحالي 40ر13 مليار دولار بزيادة نسبتها 31% سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون إيرادات بقيمة 51ر12 مليار دولار.

وبلغت قيمة مخصصات تغطية خسائر القروض خلال الربع الثاني 410 ملايين دولار مقابل 606 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين كانت التقديرات تشير إلى 2ر460 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه، تراجعت رباح السهم الواحد من أسهم المؤسسة خلال الربع الثاني إلى 57ر2 دولار مقابل 8ر2 دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي و39ر2 دولار وفق توقعات المحللين.

وزاد إجمالي نفقات أمريكان إكسبريس خلال الربع الثاني بنسبة 32% سنويا إلى 44ر10 مليار دولار في حين كانت التوقعات 68ر9 مليار دولار.