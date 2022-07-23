يعتبر عام 2022 بالفعل أكثر الأعوام تدميرا بالنسبة لحرائق الغابات في إسبانيا منذ بدء تسجيل البيانات.

أفادت قناة "أر تي في إي" التلفزيونية الحكومية نقلا عن شبكة " كوبرنيكوس " الأوروبية لمراقبة الأرض ، بأنه في الأشهر السبعة الأولى من 2022، دمرت الحرائق أكثر من 197 ألف هكتار من الغابات.

تزيد تلك المساحة بالفعل مما كانت عليه في العام القياسي السابق بأكمله 2012، عندما دمرت الحرائق غابات بمساحة 189376 هكتارا في إسبانيا.

وفقا لهذه الأرقام ، تعد إسبانيا الدولة الأكثر تضررا من حرائق الغابات حتى الآن منذ بداية 2022، من بين الدول الأوروبية التي تغطيها شبكة كوبرنيكوس، متقدمة على رومانيا بمساحة تقل قليلا عن 150 ألف هكتار، والبرتغال بحوالي 46 ألف هكتار، وفرنسا بأقل من 40 ألف هكتار بقليل، وكرواتيا مع حوالي 31000 وإيطاليا بحوالي 25000 هكتار.

وبحسب البيانات ، فإن الحرائق التي اندلعت في إسبانيا منذ أكثر من أسبوع دمرت أكثر من 110 آلاف هكتار.