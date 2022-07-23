طرح الفنان محمد محيى أغنيته الـــ 12 التي تحمل عنوان "فى كده" من ألبومه الجديد "بتاع زمان" من خلال قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وجميع المتاجر الالكترونية، ومحطات الراديو، وهى أغنية عاطفية، عبر فيها محيى عن إحساسه بمعنى كلمات الأغنية.

أغنية "فى كده" كلمات: نور الدين مصطفى وألحان محمد محيى وتوزيع فهد.

يذكر أن محمد محيى كان قد طرح من قبل 11 أغنية هم: "سهرانين" كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي، و "فوضت أمرى" كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، توزيع محمد العشى، و"قلت أخونه" كلمات نور حمدى، وألحان كريم حمدى، توزيع فهد، و"قضية" كلمات رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، توزيع فهد و"بعدنا" من كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد رحيم و"انت فى دمى" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع فهد و"ورقة وقلم" من كلمات إيهاب عبده ، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع رفيق عاكف و"يالالى" كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع فهد و"حاجة غريبة" كلمات روماينا والحان محمد محيى وتوزيع محمد العشى و"بتاع زمان" كلمات سلطان صلاح والحان مدين وتوزيع عادل واصل و"مات الكلام" كلمات نور الدين حمدي والحان محمود شريف وتوزيع فهد، والألبوم ماستر أمير محروس.