تعد بولندا لصفقات شراء كبرى لطائرات حربية ودبابات من كوريا الجنوبية لتقوية قواتها المسلحة.

ونقلت وكالة أنباء "بي إيه بي" البولندية عن وزير الدفاع ماريوش بلاشتشاك قوله إن وارسو مهتمة بشراء 48 طائرة قتالية خفيفة من طراز "إف ايه- 50" و" من المتوقع أن يتم توقيع العقود الأسبوع المقبل".

وستكون هناك إلى جانب الطائرات أيضا دبابات كورية جنوبية من طراز "كيه 2 بلاك بانثر"، وذكر بلاشتشاك: "سوف نتسلم أولى الوحدات العام الجاري، وهي إجمالي 180 دبابة في أول دفعة".

وفي المستقبل ستصنع بولندا هذه الدبابات بعد الحصول على رخصة وستطورها. كما ستشتري بولندا أيضا مدافع هاوتزر "كيه 9" ذاتية الدفع. ولم يفصح الوزير عن أي تفاصيل بخصوص تكاليف صفقة الأسلحة.