أظهرت بيانات تسارع تضخم أسعار المستهلكين في أيسلندا بشكل أكبر في تموز/يوليو ليصل إلى أعلى مستوياته في نحو 13 عاما.

ونما مؤشر أسعار المستهلكين 9ر9% على أساس سنوي في تموز/ يوليو، عقب ارتفاعه بنسبة 8ر8% في حزيران/ يونيو.

ويعد هذا هو المعدل الأعلى منذ أيلول/سبتمبر عام 2009، عندما زادت الأسعار بنسبة 8ر10%.

وباستبعاد تكاليف الإسكان، بلغ معدل التضخم 5ر7% في تموز/يوليو.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 17ر1% في تموز/ يوليو، بعد زيادتها بنسبة 41ر1% في الشهر السابق عليه.

وارتفعت أسعار النقل بنسبة 98ر4% الشهر الجاري، مقارنة بالشهر الماضي، بينما تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 79ر6% تأثرا بمبيعات الصيف.