العلاقات بين البلدين قفزت بخطوات نوعية عملاقة ومتميزة غير مسبوقة



أشاد مساعد وزير الخارجية الصيني لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا السفير وانغ دي بحكمة وحنكة القيادة السياسية العليا في الكويت واتزان سياستها الخارجية وبالجهود التي تقوم بها في ترسيخ دعائم حفظ الأمن والسلم في المنطقة.



وقال السفير وانغ دي، خلال لقائه سفير الكويت لدى الصين سميح جوهر حيات للاحتفاء به وتكريمه من القيادة السياسية والحكومة الصينية بمناسبة قرب انتهاء مهام عمله سفيرا للبلاد في الصين، إن بلاده تنظر بنظرة إستراتيجية إلى علاقاتها مع الكويت ومستعدة دائما لمواصلة تعزيز التعاون بين البلدين بمختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والأكاديمية.



وأضاف أن «العلاقات بين البلدين قفزت بخطوات نوعية عملاقة ومتميزة غير مسبوقة وارتقت إلى العلاقات الثنائية الاستراتيجية في جميع المجالات».



وأشار السفير وانغ دي إلى أن «التمثيل الديبلوماسي الكويتي في الصين توسع إذ اصبح لها اربع بعثات ديبلوماسية تتمثل في 3 قنصليات عامة في مدن شنغهاي وكوانزو وهونغ كونغ، إضافة إلى السفارة في العاصمة الصينية بكين».



وأوضح ان حكومتي البلدين وقعتا العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تتعلق بتطوير وترسيخ العلاقات الثنائية عاكسة أهمية المضي قدما في بذل كل الجهود والمساعي للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية الى مستوى متقدم يحتذى به بين الدول.



وذكر ان البلدين عمقا الثقة السياسية المتبادلة وحققا نتائج مثمرة في التعاون العملي في مجالات مختلفة وحافظا على تنسيق وثيق في الشؤون الدولية والإقليمية وقدم كل منهما التضامن والمساعدة للآخر في مكافحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد -19).



من جهته، أكد السفير حيات اهتمام الكويت البالغ بتطوير علاقات الصداقة مع الصين، معربا عن ثقتها قيادة وحكومة بأن الصين ستحقق إنجازات اكبر في المرحلة الراهنة والمقبلة.



وقال ان التعاون المشترك بين الكويت والصين أحرز نتائج إيجابية ومثمرة غير مسبوقة في كافة المجالات في السنوات الأخيرة اذ أصبحت الصين الشريك التجاري الأول للكويت في السنوات الخمس الماضية ولاتزال تتربع في موقعها على هذا المستوى المتقدم حتى إبان جائحة «كورونا».