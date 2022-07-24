تبدأ وزارة النفط والثروة المعدنية السورية اليوم، تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع مادتي البنزين المباشر والمازوت المباشر بالسعر الحر، وفق نظام الرسائل النصية القصيرة.

وتعتمد الآلية الجديدة على إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن تفاصيل المحطة التي يجب التوجه إليها مع مدة صلاحية الرسالة. يمكن تغيير محطة الوقود التي ستتم التعبئة منها قبل عملية الشراء على نظام الرسائل من خلال المنصات الإلكترونية عبر تطبيق وين وقناة التلغرام.



وقالت الوزارة بحسب ما نقلت صحيفة «الوطن» إنه سيتم توزيع المادة من محطة الوقود تبعا لأقدمية التسجيل على المادة. وفي حال انتهاء فترة صلاحية الرسالة يمكن إعادة طلب المادة.