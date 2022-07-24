خلافا لما اعتاد عليه المسؤولون الاسرائيليون من رفض للحديث عن اي عمليات عسكرية او قصف في سورية، اعترف وزير الشتات في حكومة الاحتلال، نحمان شاي بأن بلاده نفذت هجوما جويا على محيط دمشق فجر الجمعة.



جاء ذلك خلال لقاء إذاعي مع راديو «ريشت بيت»، التابع لهيئة البث الرسمية، وفي معرض حديث الوزير الإسرائيلي عن توتر العلاقات مع الروس، على خلفية تهديد روسيا بإغلاق مكاتب «الوكالة اليهودية» على أراضيها.



وأضاف الوزير الإسرائيلي اننا نتخذ إجراءات قانونية لتقليل الضرر من جراء الأزمة مع روسيا، ولكن في الوقت نفسه نتحرك لحماية مصالحها الأمنية، معلنا أن الجيش الإسرائيلي قصف دمشق. وقال نحمان شاي إن الجيش الإسرائيلي قصف دمشق، وسنواصل الحفاظ على مصالحنا الأمنية الحيوية.



وتمتنع إسرائيل عادة عن إعلان مسؤوليتها عن ضرباتها في سورية، في إطار سياسة «الغموض وإرباك المشهد» ولعدم استجلاب الرد وتجنب المساءلة دوليا.



وجرت العادة أن تنقل وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي يحظر عليها نشر الأخبار ذات الحساسية الأمنية، أخبار الضربات الإسرائيلية في سورية من الإعلام العربي.



وكان الهجوم الإسرائيلي على ضاحية السيدة زينب بضواحي دمشق أسفر عن مقتل 5 عسكريين بينهم ضابط وعدد من العسكريين غير السوريين، واستهدف مواقع عسكرية ومصنعا للطائرات المسيرة الإيرانية.