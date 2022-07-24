بطاقات عافية الجديدة اعتباراً من 24 الجاري عبر 44 مركزاً صحياً تابعاً لـ «الصحة»



أعلنت مجموعة الخليج للتأمين (GIG) عن البدء بتوزيع بطاقات التأمين الصحي (عافية) على المواطنين المتقاعدين بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال 44 مركزا صحيا تابعا للوزارة موزعة على كافة محافظات الكويت.



وذكر نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة الخليج للتأمين في الكويت علي الهندال انه اعتبارا من اليوم، بإمكان المتقاعدين المسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممن يشملهم قانون التأمين الصحي التوجه لأقرب نقطة توزيع في المراكز الصحية المعلن عنها للحصول على بطاقة عافية الجديدة، وهو موعد الانطلاق الرسمي لتوزيع البطاقات الجديدة.



ولفت إلى إمكانية معرفة مواقع نقاط التوزيع من خلال تطبيق الهاتف المحمول GIG Health المتوافر على أنظمة الهواتف الذكية والذي يوفر للمؤمن عليهم خدمات أخرى مثل الاطلاع على سجل المطالبات والحصول على لائحة شبكة مقدمي الخدمات الطبية ومواقعهم والتي تتكون من أكثر من 400 مقدم خدمة وأكثر من 2000 طبيب لخدمة المتقاعدين حاملي بطاقة عافية.



وأوضح الهندال أن بطاقة عافية الحالية ينتهي العمل بها اعتبارا من تاريخ 16 سبتمبر المقبل، وانه يتوجب على المتقاعدين المشمولين بالتأمين إصدار بطاقة عافية الجديدة لضمان استمرارية التغطية التأمينية وخدمة صرف أدوية الأمراض المزمنة.

وأشار إلى أنه طبقا لشروط العقد المبرم مع وزارة الصحة، فإنه يتوجب إبراز البطاقة المدنية الأصلية مع ضرورة حضور المتقاعد شخصيا أو وجود توكيل رسمي ساري المفعول لدى الشخص المفوض بالتسلم نيابة عن المتقاعد كشرط لتسلم بطاقة عافية الجديدة.



وعبر الهندال عن اعتزاز المجموعة بخدمة المواطنين المتقاعدين خلال السنوات الماضية، حيث قامت المجموعة بتنفيذ ما يزيد على 13 مليون مطالبة صحية منذ بدء برنامج عافية في عام 2016، وأكثر من 60 ألف حالة دخول مستشفى تم علاجها للمشمولين في البرنامج، إضافة إلى إجراء ما يقارب الـ 30 ألف عملية جراحية و70 ألف عملية منظار.



وفيما يخص إدارة البرنامج، فقد أولت المجموعة منذ انطلاقه تعيين فريق كامل متخصص لإدارة البرنامج إضافة إلى مركز خدمة عملاء يعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات المتقاعدين وفريق طبي آخر متخصص للموافقات الطبية يضم أكثر من 30 طبيبا مدعوما بأحدث الأنظمة والتي من شأنها تسهيل إجراءات الموافقات على مدار الساعة والتي تتماشى مع قيم المجموعة والهادفة على الدوام لتلبية كل احتياجات العملاء وبناء علاقات طويلة الأمد من خلال الاستثمار في الخدمات التكنولوجية والرقمية والتي من شأنها تعزيز ولاء العملاء وزيادة حصة المجموعة في السوقين المحلي والإقليمي.