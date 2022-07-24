أعلن بنك وربة عن أسماء الفائزين بسحب السنبلة الكبير عن الربع الثاني للعام الجاري، وذلك بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة عبر إذاعة 360FM.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال السحب، فقد توجت فيصل مطلق الحميدي العازمي بالجائزة الكبرى والبالغة 250 ألف دينار، وبالنسبة لبقية السحوبات فقد توج بها 10 فائزين لكل فائز مبلغ 1000 دينار، وهم: مشاعل فهيد فريج الهاجري، عادل أحمد محمد جمعة، محمد خليفة الدرعاوي، عايض عبدالله خلف الحربي، لولوة علي حسين الأنبعي، الشيخ فهد أحمد محمد الصباح، فيصل عبدالله الشعيب، أحمد عبد الكريم الياقوت، مانع جديع محمد العجمي، عبدالعزيز عايد شديد العنزي.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ في سحب السنبلة للأطفال الشهري، فقد توج 7 فائزين في الجائزة، حيث حصلت الفائز الأول رحمة عايض زايد العجمي على مبلغ 1000 دينار، بينما حصلت زينب فيصل أحمد خلف الفائز الثاني على مبلغ 500 دينار، بينما حصل الفائزون من الثالث حتى السابع على 100 لكل منهم، وهم: حنين قتيبة عادل سبتي، الريم وليد بدر الكندري، جابر علي جابر المري، عبدالعزيز محمد الديهان، زينة بدر عبدالله العباد.



ويمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين في توفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه، بالإضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.