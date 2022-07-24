القاهرة - خلود أبوالمجد



نشرت الفنانة منة فضالي بوستر فيلمها الجديد، الذي يحمل اسم «روحي لك»، وذلك عبر حسابها الخاص على «فيسبوك»، مشيرة إلى أن العمل من إخراج مازن نيازي.



ونشرت منة فضالي صورة البوستر، التي تصدرتها يدان فقط، وعلقت قائلة: «بوستر تشويقي، فيلم (روحي لك) إنتاج عمرو طنطاوي شركة ميكرز تأليف الأستاذ ناجي عبدالله إخراج مازن نيازي».



وتدور أحداث الفيلم حول طبيبة شابة مكرسة حياتها لعملها في المستشفى، اختارت أن تقضي معظم وقتها وحيدة في منزلها رغم حث أختها المستمر كي تتزوج، وتتغير الأمور رأسا على عقب نتيجة حادث سيارة وتكون مجبرة على الإقامة مع شاب محبط تحدث بينهم مجموعة من المواقف الكوميدية إلى أن تتطور الأحداث وتقع في حبه.