أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية الفروانية التعاونية غريب سعد العدهان ترشحه وخوضه انتخابات اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية خلال الدورة المقبلة، وذلك انطلاقا من مبدأ العمل التعاوني في الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، ولما له من دور مؤثر وفعال في المساهمة برفع المستوى الاقتصادي لأهالي المنطقة والمساهمين بصفة عامة، وفتح روابط التعاون بين التجار والشركات للمساهمة في توفير المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والاستهلاكية، ولما كان من أثر لجائحة «كورونا»، بعدما أثبتت الجمعيات التعاونية وجودها وعززت من قدرتها في إدارة الأزمات وتوفير جميع المواد الضرورية والأساسية وإدارتها حسب الخطة الاستراتيجية.